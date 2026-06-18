Saint-Caprais

Fête de la châtaigne à Saint-Caprais

Le Bourg Saint-Caprais Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez déambuler lors de la 36ème Fête de la Châtaigne ! Marché de plein air, exposition, vente, démonstration, dégustation de productions artisanales (châtaigne, miel, pruneau, bouilleur de cru, …) dans une ambiance conviviale et festive

Venez déambuler lors de la 36ème Fête de la Châtaigne ! Marché de plein air, exposition, vente, démonstration, dégustation de productions artisanales (châtaigne, miel, pruneau, bouilleur de cru, …) dans une ambiance conviviale et festive. Plus de 40 exposants artisanat d’art et traditionnel sont fidèles au rendez-vous travail du bois (tourneurs), de la terre (potiers), avec bijoux, objets déco, créations en tissu, mohair, puzzle en bois… Sans oublier les nombreux stands gourmands crème de marrons, chocolat, foie gras, pain et viennoiserie, miel, huile de noix, fromages de chèvre, bière artisanale et authentique jus de pomme sous le pressoir. Bien entendu, une grande place est consacrée à la châtaigne sous toutes ses formes farine, conserves, confitures, liqueurs, sirop, gâteaux, sans oublier les birols (châtaignes grillées à l’ancienne) et les croubels (gaufres d’antan).

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Le Bourg Saint-Caprais 46250 Lot Occitanie stcaprais.comite@gmail.com

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English :

Come stroll around at the 36th Chestnut Festival! An outdoor market, exhibition, sales, demonstrations, and tastings of artisanal products (chestnuts, honey, prunes, homemade brandy, etc.) in a friendly and festive atmosphere

L’événement Fête de la châtaigne à Saint-Caprais Saint-Caprais a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cazals-Salviac