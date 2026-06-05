Fête de la châtaigne Diges
Fête de la châtaigne Diges samedi 17 octobre 2026.
Diges
Fête de la châtaigne
Centre Bourg Diges Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Evènement traditionnel de notre pays de Puisaye Forterre, riche de son vide-greniers, son marché artisanal et du terroir, ses expositions d’arts, avicoles, de matériels anciens, sa fête foraine. Venez passez une journée conviviale et en musique avec deux groupes musicaux, ainsi que la fanfare du silex . .
Centre Bourg Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 84 45 15 cdf.diges@laposte.net
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English : Fête de la châtaigne
L’événement Fête de la châtaigne Diges a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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