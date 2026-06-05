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Fête de la châtaigne Diges

Fête de la châtaigne Diges samedi 17 octobre 2026.

Adresse : Centre Bourg

Ville : 89240 Diges

Département : Yonne

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Diges

Fête de la châtaigne

Centre Bourg Diges Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Evènement traditionnel de notre pays de Puisaye Forterre, riche de son vide-greniers, son marché artisanal et du terroir, ses expositions d’arts, avicoles, de matériels anciens, sa fête foraine. Venez passez une journée conviviale et en musique avec deux groupes musicaux, ainsi que la fanfare du silex .   .

Centre Bourg Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 84 45 15  cdf.diges@laposte.net

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English : Fête de la châtaigne

L’événement Fête de la châtaigne Diges a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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