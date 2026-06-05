Diges

Fête de la châtaigne

Centre Bourg Diges Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Evènement traditionnel de notre pays de Puisaye Forterre, riche de son vide-greniers, son marché artisanal et du terroir, ses expositions d’arts, avicoles, de matériels anciens, sa fête foraine. Venez passez une journée conviviale et en musique avec deux groupes musicaux, ainsi que la fanfare du silex . .

Centre Bourg Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 84 45 15 cdf.diges@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la châtaigne

L’événement Fête de la châtaigne Diges a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !