Fête de la chauve-souris, Château de Beaulieu, Riorges

Informations pratiques

Fête de la chauve-souris Vendredi 28 août, 20h00 Château de Beaulieu Loire

Activité gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Et si l’on découvrait la plaine de la Rivoire à hauteur de chauve-souris ?

Reines de la nuit ou vampires ? Fascinantes ou effrayantes ? Profitez de cette soirée pour démêler le vrai du faux de manière ludique et prenez part à une balade nocturne… A Ciel Ouvert !

Première partie en salle, puis sortie dans le parc.

A partir de 6 ans.

Places limitées, réservation obligatoire à service.culturel@riorges.fr

Une activité proposée dans le cadre de l’événement A Ciel Ouvert.

Château de Beaulieu Parc beaulieu, 42184 Riorges Riorges 42153 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « service.culturel@riorges.fr »}] [{« link »: « mailto:service.culturel@riorges.fr »}]

A la découverte des chauves-souris à Riorges loire riorges

Yoann Peyrard