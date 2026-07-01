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Fête de la chauve-souris, Château de Beaulieu, Riorges

vendredi 28 août 2026 · Château de Beaulieu · Riorges

Fête de la chauve-souris, Château de Beaulieu, Riorges

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Château de Beaulieu
Adresse
Parc beaulieu, 42184 Riorges
Ville
42153 Riorges
Département
Loire
Tarif
Activité gratuite, sur inscription

Fête de la chauve-souris Vendredi 28 août, 20h00 Château de Beaulieu Loire

Activité gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Et si l’on découvrait la plaine de la Rivoire à hauteur de chauve-souris ?

Reines de la nuit ou vampires ? Fascinantes ou effrayantes ? Profitez de cette soirée pour démêler le vrai du faux de manière ludique et prenez part à une balade nocturne… A Ciel Ouvert !
Première partie en salle, puis sortie dans le parc.
A partir de 6 ans.
Places limitées, réservation obligatoire à service.culturel@riorges.fr
Une activité proposée dans le cadre de l’événement A Ciel Ouvert.

Château de Beaulieu Parc beaulieu, 42184 Riorges Riorges 42153 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « service.culturel@riorges.fr »}] [{« link »: « mailto:service.culturel@riorges.fr »}]
A la découverte des chauves-souris à Riorges loire riorges

Yoann Peyrard

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