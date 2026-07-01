Fête de la chauve-souris, Château de Beaulieu, Riorges
vendredi 28 août 2026 · Château de Beaulieu · Riorges
Informations pratiques
Fête de la chauve-souris Vendredi 28 août, 20h00 Château de Beaulieu Loire
Activité gratuite, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Et si l’on découvrait la plaine de la Rivoire à hauteur de chauve-souris ?
Reines de la nuit ou vampires ? Fascinantes ou effrayantes ? Profitez de cette soirée pour démêler le vrai du faux de manière ludique et prenez part à une balade nocturne… A Ciel Ouvert !
Première partie en salle, puis sortie dans le parc.
A partir de 6 ans.
Places limitées, réservation obligatoire à service.culturel@riorges.fr
Une activité proposée dans le cadre de l’événement A Ciel Ouvert.
Château de Beaulieu Parc beaulieu, 42184 Riorges Riorges 42153 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « service.culturel@riorges.fr »}] [{« link »: « mailto:service.culturel@riorges.fr »}]
A la découverte des chauves-souris à Riorges loire riorges
Yoann Peyrard
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