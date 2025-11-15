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AGENDA · Boissey

Fête de la courge Salle des fêtes et dans le village Boissey

samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes et dans le village · Boissey

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Salle des fêtes et dans le village
Adresse
Le bourg
Ville
01190 Boissey
Département
Ain
Tarif
14 14 14

Boissey

Fête de la courge

Salle des fêtes et dans le village Le bourg Boissey Ain

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

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Salle des fêtes et dans le village Le bourg Boissey 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 26 64 06 

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