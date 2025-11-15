Fête de la courge Salle des fêtes et dans le village Boissey

samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes et dans le village · Boissey

Informations pratiques

Boissey

Fête de la courge

Salle des fêtes et dans le village Le bourg Boissey Ain

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Boissey en fête vous propose pleins d’animations !

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Salle des fêtes et dans le village Le bourg Boissey 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 26 64 06

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English : Squash festival

Boissey en fête offers a whole host of entertainment!

L’événement Fête de la courge Boissey a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux