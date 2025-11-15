AGENDA · Boissey
Fête de la courge Salle des fêtes et dans le village Boissey
samedi 17 octobre 2026 · Salle des fêtes et dans le village · Boissey
Informations pratiques
Boissey
Fête de la courge
Salle des fêtes et dans le village Le bourg Boissey Ain
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Boissey en fête vous propose pleins d’animations !
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Salle des fêtes et dans le village Le bourg Boissey 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 26 64 06
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English : Squash festival
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L’événement Fête de la courge Boissey a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux