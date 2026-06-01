FÊTE DE LA CRÉATIVITÉ 13 & 14 JUIN 26 AUZEVILLE-TOLOSANE SALLE LA DURANTE Auzeville-Tolosane samedi 13 juin 2026.

Auzeville-Tolosane

FÊTE DE LA CRÉATIVITÉ 13 & 14 JUIN 26 AUZEVILLE-TOLOSANE

SALLE LA DURANTE 1 chemin Moulin Armand Auzeville-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

La Fête de la Créativité réunit créateurs, ateliers, artisanat et animations pour tous dans une ambiance conviviale et familiale à Auzeville-Tolosane.

Venez vivre un week-end créatif, festif et convivial au cœur d’Auzeville-Tolosane !

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### Les 13 et 14 juin 2026, l’association C’Ma Créa vous invite à la Fête de la Créativité 2026 deux journées dédiées à la découverte, au partage et à la création sous toutes ses formes.

Pendant tout le week-end, la Salle de la Durante se transforme en véritable lieu de vie créatif avec

✨ des ateliers créatifs pour enfants, ados et adultes sur inscription

✨ un marché de créateurs et artisans locaux

✨ des expositions artistiques

✨ des animations et découvertes accessibles à tous

✨ une ambiance musicale live tout le week-end

✨ un apéro concert le samedi soir avec le groupe No Oath

✨ une tombola avec de nombreux cadeaux à gagner

✨ une buvette associative et des gourmandises maison

Que vous soyez curieux, passionné de loisirs créatifs, amateur d’artisanat ou simplement à la recherche d’une sortie familiale originale, la Fête de la Créativité est pensée comme un moment chaleureux et inspirant à partager ensemble.

Au programme des ateliers

aquarelle

couture

carnet créatif

✂️ papier créatif

mixed media

anthotype

origami

feutrage

✏️ manga

… et bien d’autres découvertes créatives !

Des ateliers gratuits autour du papier et de l’origami seront également proposés le dimanche toujours sur inscription via HelloAsso.

Tout le week-end, profitez aussi de l’ambiance musicale portée par le guitariste Nils, avec un apéro concert live du groupe No Oath le samedi de 18h à 20h.

Food truck, buvette et espace convivial sur place.

Salle de la Durante — Auzeville-Tolosane

13 & 14 juin 2026

Samedi 10h–20h

Dimanche 10h–18h

Entrée 2€ le week-end

Gratuit pour les moins de 10 ans

Gratuit pour les adhérents C’Ma Créa

[ www.cmacrea.org](HTTPS://www.cmacrea.org)

Billetterie et inscriptions ateliers sur HelloAsso 2 .

SALLE LA DURANTE 1 chemin Moulin Armand Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête de la Créativité brings together designers, workshops, crafts and entertainment for all in a friendly, family atmosphere in Auzeville-Tolosane.

L’événement FÊTE DE LA CRÉATIVITÉ 13 & 14 JUIN 26 AUZEVILLE-TOLOSANE Auzeville-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE