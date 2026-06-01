FÊTE DE LA CRÉATIVITÉ 13 & 14 JUIN 26 AUZEVILLE-TOLOSANE SALLE LA DURANTE Auzeville-Tolosane
FÊTE DE LA CRÉATIVITÉ 13 & 14 JUIN 26 AUZEVILLE-TOLOSANE SALLE LA DURANTE Auzeville-Tolosane samedi 13 juin 2026.
Auzeville-Tolosane
FÊTE DE LA CRÉATIVITÉ 13 & 14 JUIN 26 AUZEVILLE-TOLOSANE
SALLE LA DURANTE 1 chemin Moulin Armand Auzeville-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
La Fête de la Créativité réunit créateurs, ateliers, artisanat et animations pour tous dans une ambiance conviviale et familiale à Auzeville-Tolosane.
Venez vivre un week-end créatif, festif et convivial au cœur d’Auzeville-Tolosane !
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### Les 13 et 14 juin 2026, l’association C’Ma Créa vous invite à la Fête de la Créativité 2026 deux journées dédiées à la découverte, au partage et à la création sous toutes ses formes.
Pendant tout le week-end, la Salle de la Durante se transforme en véritable lieu de vie créatif avec
✨ des ateliers créatifs pour enfants, ados et adultes sur inscription
✨ un marché de créateurs et artisans locaux
✨ des expositions artistiques
✨ des animations et découvertes accessibles à tous
✨ une ambiance musicale live tout le week-end
✨ un apéro concert le samedi soir avec le groupe No Oath
✨ une tombola avec de nombreux cadeaux à gagner
✨ une buvette associative et des gourmandises maison
Que vous soyez curieux, passionné de loisirs créatifs, amateur d’artisanat ou simplement à la recherche d’une sortie familiale originale, la Fête de la Créativité est pensée comme un moment chaleureux et inspirant à partager ensemble.
Au programme des ateliers
aquarelle
couture
carnet créatif
✂️ papier créatif
mixed media
anthotype
origami
feutrage
✏️ manga
… et bien d’autres découvertes créatives !
Des ateliers gratuits autour du papier et de l’origami seront également proposés le dimanche toujours sur inscription via HelloAsso.
Tout le week-end, profitez aussi de l’ambiance musicale portée par le guitariste Nils, avec un apéro concert live du groupe No Oath le samedi de 18h à 20h.
Food truck, buvette et espace convivial sur place.
Salle de la Durante — Auzeville-Tolosane
13 & 14 juin 2026
Samedi 10h–20h
Dimanche 10h–18h
Entrée 2€ le week-end
Gratuit pour les moins de 10 ans
Gratuit pour les adhérents C’Ma Créa
[ www.cmacrea.org](HTTPS://www.cmacrea.org)
Billetterie et inscriptions ateliers sur HelloAsso 2 .
SALLE LA DURANTE 1 chemin Moulin Armand Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Fête de la Créativité brings together designers, workshops, crafts and entertainment for all in a friendly, family atmosphere in Auzeville-Tolosane.
L’événement FÊTE DE LA CRÉATIVITÉ 13 & 14 JUIN 26 AUZEVILLE-TOLOSANE Auzeville-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE