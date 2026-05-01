Pleubian

Fête de la Duke

Port Béni Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La SNSM proposera des démonstrations sur l’eau entre 16 h 30 et 17 h, devant l’anse de Port-Béni. Un stand sera également installé par l’association.

Le bagad des Sonerien Trev, originaire de Lézardrieux, animera l’événement avec deux passages musicaux entre 17 h et 18 h, invitant le public à danser.

L’association La Madeleine participera avec plusieurs voiliers traditionnels pour livrer la célèbre pomme de terre, à partir de 17 h 30. Elle tiendra également un stand dédié à la découverte des algues.

La Maison du Littoral, issue du Sillon du Talbert, fera découvrir à distance les richesses ornithologiques des cordons de galets de Port-Béni, grâce à des longues-vues.

L’association Océanide exposera des photographies de voiliers caboteurs utilisés pour le transport des pommes de terre Duke vers la Grande-Bretagne.

Joël Gicquel fera déguster ses huîtres du Sillon, tandis qu’Anne-Laure Rouzes proposera galettes et crêpes grâce à son food-truck. .

Port Béni Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 05 06 89

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English :

L’événement Fête de la Duke Pleubian a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose