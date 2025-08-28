Sous les mers Rue de Boisgelin Pleubian

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Et c’est pour qui ?

« Pour les amoureux et amoureuses d’histoires qui rêvent d’un monde où solidarité, imagination et amour ne seraient pas utopique. Tout public dès 6 ans.

À la façon d’un feuilleton radiophonique, Sous Les Mers plonge le spectateur dans une narration pré enregistrée et augmentée de compositions jouées en live.

Dans le roman sous-marin de Jules Verne, il arrive au Capitaine Némo de s’isoler pour jouer de l’orgue. Imaginez-vous donc vingt mille lieues sous les mers, entouré des vibrations musicales du maître des lieux… C’est tout l’imaginaire que charrie le baroque de cette scène qui a incité Julien Lemonnier et Ghislain Fracapane à proposer une adaptation scénique et musicale du chef d’œuvre de 1870. Ces musiciens du groupe Mermonte deviennent Mermontine en duo et se font Nautilus pour littéralement immerger le spectateur dans les méandres d’un récit aux échos si contemporains Vingt mille lieues sous les mers est une fable écologique, humaniste et universaliste, autant d’angles que Mermontine choisit de souligner de leurs parures pop aux accents de bande originale des années 70. .

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

