Fête de la faulx Montusclat
Fête de la faulx Montusclat dimanche 5 juillet 2026.
Montusclat
Fête de la faulx
Le bourg Montusclat Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La faulx n’aura plus de secrets pour vous après une journée à la fête qui lui est dédiée à Montusclat !
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Le bourg Montusclat 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 64 02 87
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English :
The faulx will have no more secrets for you after a day at the festival dedicated to it in Montusclat!
L’événement Fête de la faulx Montusclat a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal