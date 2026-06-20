Montusclat

Fête de la faulx

Le bourg Montusclat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La faulx n’aura plus de secrets pour vous après une journée à la fête qui lui est dédiée à Montusclat !

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Le bourg Montusclat 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 64 02 87

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English :

The faulx will have no more secrets for you after a day at the festival dedicated to it in Montusclat!

L’événement Fête de la faulx Montusclat a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal