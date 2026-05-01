Saint-Ciers-sur-Gironde

Fête de la Force à Star Wars

Avenue de la Republique Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

La médiathèque propose aux joueurs (à partir de 10 ans) de fêter le jour de la Force avec une sélection de jeux issus de l’univers StarWars.

Découvrez

– le jeu de figurines X-wing 2.0,

– Starwars Rebellion

– StarWars le jeu de deckbuilding

Inscriptions recommandées.

A bientôt ! Et que la Force soit avec vous ! .

Avenue de la Republique Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 60 45 mairie@saint-ciers33820.fr

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English : Fête de la Force à Star Wars

L’événement Fête de la Force à Star Wars Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde