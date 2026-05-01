Fête de la Force à Star Wars Saint-Ciers-sur-Gironde
Fête de la Force à Star Wars Saint-Ciers-sur-Gironde mercredi 6 mai 2026.
Saint-Ciers-sur-Gironde
Fête de la Force à Star Wars
Avenue de la Republique Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
La médiathèque propose aux joueurs (à partir de 10 ans) de fêter le jour de la Force avec une sélection de jeux issus de l’univers StarWars.
Découvrez
– le jeu de figurines X-wing 2.0,
– Starwars Rebellion
– StarWars le jeu de deckbuilding
Inscriptions recommandées.
A bientôt ! Et que la Force soit avec vous ! .
Avenue de la Republique Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 60 45 mairie@saint-ciers33820.fr
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English : Fête de la Force à Star Wars
L’événement Fête de la Force à Star Wars Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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