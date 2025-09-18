Fête médiévale et fantastique Château La Martinière Saint-Ciers-sur-Gironde

Fête médiévale et fantastique Château La Martinière Saint-Ciers-sur-Gironde vendredi 7 août 2026.

Fête médiévale et fantastique

Château La Martinière 3 Avenue Charles de Gaulle Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

2026-08-07

Après le triomphe de la deuxième édition des fêtes médiévales, le comité des fêtes de Saint-Ciers est ravi de vous annoncer que la magie continue avec la troisième édition encore plus époustouflante !

Au programme camp de vikings, campement médiévale, campement de sorciers, spectacle de feu, et bien d’autres surprises !

Nouvelles aventures garantis, divertissements médiévaux inédits, délices culinaires de l’époque, des costumes éblouissants, et bien sûr des moments inoubliables ! .

Château La Martinière 3 Avenue Charles de Gaulle Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 68 76 contact@cdfsaintciers.fr

