Saint-Ciers-sur-Gironde

Grains de Fête à Haut Grelot

28 Les Grelauds Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Nous vous donnons rendez-vous pour notre journée porte ouverte Grains de Fête, à Haut Grelot.

Samedi 13 juin 2026, de 9h30 à 22h

Château Haut Grelot 28 Les Grelauds 33820 Saint Ciers sur Gironde.

0557326598 jbonneau@hautgrelot.fr

Au programme

10h30 Visite de la propriété et dégustation.

À partir de 11h30 Food truck Burgers Sézam & Rozell et Grillades Boucherie de l’Estuaire

13h Concert de Maxime Bel’Air, sur des airs de Maroon 5, Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, AC/DC, Elvis Presley, Louise Attaque, Serge Gainsbourg…

15h Atelier assemblage vin blanc avec Julien, vigneron

17h Atelier assemblage vin rouge avec Julien, vigneron

à partir de 18h30 Food truck Burgers Sézam & Rozell et Grillades Boucherie de l’Estuaire

20h Concert de Dreamer Cover Band, reprises pop rock. .

28 Les Grelauds Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 65 98

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English :

L’événement Grains de Fête à Haut Grelot Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde