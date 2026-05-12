Grains de Fête à Haut Grelot Saint-Ciers-sur-Gironde
Grains de Fête à Haut Grelot Saint-Ciers-sur-Gironde samedi 13 juin 2026.
Saint-Ciers-sur-Gironde
Grains de Fête à Haut Grelot
28 Les Grelauds Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Nous vous donnons rendez-vous pour notre journée porte ouverte Grains de Fête, à Haut Grelot.
Samedi 13 juin 2026, de 9h30 à 22h
Château Haut Grelot 28 Les Grelauds 33820 Saint Ciers sur Gironde.
0557326598 jbonneau@hautgrelot.fr
Au programme
10h30 Visite de la propriété et dégustation.
À partir de 11h30 Food truck Burgers Sézam & Rozell et Grillades Boucherie de l’Estuaire
13h Concert de Maxime Bel’Air, sur des airs de Maroon 5, Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, AC/DC, Elvis Presley, Louise Attaque, Serge Gainsbourg…
15h Atelier assemblage vin blanc avec Julien, vigneron
17h Atelier assemblage vin rouge avec Julien, vigneron
à partir de 18h30 Food truck Burgers Sézam & Rozell et Grillades Boucherie de l’Estuaire
20h Concert de Dreamer Cover Band, reprises pop rock. .
28 Les Grelauds Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 65 98
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English :
L’événement Grains de Fête à Haut Grelot Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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