Soirée moules frites Stade Pierre ROYON Saint-Ciers-sur-Gironde
Soirée moules frites Stade Pierre ROYON Saint-Ciers-sur-Gironde samedi 4 juillet 2026.
Saint-Ciers-sur-Gironde
Soirée moules frites
Stade Pierre ROYON 9 avenue Charles de Gaulle Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La première édition moules frites de votre club de football vous attend !
Entre amis, en famille et dans la bonne humeur, venez partager la soirée au stade de Saint-Ciers-du-Gironde.
Pensez à réserver avant le 20 juin !
On vous attend nombreux pour passer un super moment ensemble. .
Stade Pierre ROYON 9 avenue Charles de Gaulle Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 53 27 08
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L’événement Soirée moules frites Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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