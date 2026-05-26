Soirée moules frites Stade Pierre ROYON Saint-Ciers-sur-Gironde

Saint-Ciers-sur-Gironde

Soirée moules frites

Stade Pierre ROYON 9 avenue Charles de Gaulle Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La première édition moules frites de votre club de football vous attend !

Entre amis, en famille et dans la bonne humeur, venez partager la soirée au stade de Saint-Ciers-du-Gironde.

Pensez à réserver avant le 20 juin !

On vous attend nombreux pour passer un super moment ensemble. .

Stade Pierre ROYON 9 avenue Charles de Gaulle Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 53 27 08

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English :

L’événement Soirée moules frites Saint-Ciers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde