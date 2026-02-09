Fête de la Fraise Beaulieu-sur-Dordogne
Fête de la Fraise Beaulieu-sur-Dordogne dimanche 10 mai 2026.
Fête de la Fraise
place Marbot Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
La traditionnelle Fête 100% Fraise est de retour! Avec sa tarte aux fraises géante (place Marbot) et ses producteurs de fraises, restauration sur place .
place Marbot Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 19 05 82 fetedelafraise@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Fraise
L’événement Fête de la Fraise Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-02-05 par Corrèze Tourisme