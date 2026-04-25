L’heure du conte spécial fête des mères Beaulieu-sur-Dordogne
L’heure du conte spécial fête des mères Beaulieu-sur-Dordogne samedi 16 mai 2026.
Beaulieu-sur-Dordogne
L’heure du conte spécial fête des mères
19 Rue Emile Monbrial Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Séance de lecture de contes proposée à l occasion de la fête des mères. Ce moment convivial invite petits et grands à partager des histoires autour du thème des mamans dans une ambiance chaleureuse. Un temps de rencontre et de découverte est proposé au sein de la bibliothèque. .
19 Rue Emile Monbrial Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 81 17
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English : L’heure du conte spécial fête des mères
L’événement L’heure du conte spécial fête des mères Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme
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