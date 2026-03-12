Fête de la friture

Illhaeusern Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-01 11:30:00

fin : 2026-08-02 14:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Dans cet ancien village de bateliers, le poisson frit est une spécialité incontournable ! La fête de la friture offre la possibilité de goûter un peu de la gastronomie alsacienne tout en partageant un moment de convivialité.

Illhaeusern, ancien village de bateliers, vous invite à découvrir ses spécialités culinaires bien connues des alsaciens du Ried carpes, filets de perche en friture accompagnés de vins d’Alsace. Profitez du folklore alsacien au son d’un orchestre local.

Pour les réservations, une permanence est assurée tous les soirs une semaine avant la fête, à la salle des fêtes d’Illhaeusern.

Cette année, happy hour de 18h à 19h le samedi et le dimanche. 0 .

Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 82 10 reservation.friture@gmail.com

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English :

In this old village of boatmen, fried fish is an unavoidable specialty! The festival of fried fish offers the possibility of tasting a little Alsatian gastronomy while sharing a moment of conviviality.

L’événement Fête de la friture Illhaeusern a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr