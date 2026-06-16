Fête de la galette Le Ménil-de-Briouze dimanche 5 juillet 2026.

Le Ménil-de-Briouze

Fête de la galette

bourg Le Ménil-de-Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

animations dans le bourg autour de la galette du ménil (spécialité de la commune)

rallye VTT, cheval, attelage dès 8h30

repas le midi (tripes, potée normande et galette du ménil)

jeux inter-villages dès 14h30

concert le soir avec ABS trio

repas le soir et feu d’artifice .

bourg Le Ménil-de-Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la galette

L’événement Fête de la galette Le Ménil-de-Briouze a été mis à jour le 2026-06-16 par Flers agglo