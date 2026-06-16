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Fête de la galette Le Ménil-de-Briouze

Fête de la galette Le Ménil-de-Briouze dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : bourg

Ville : 61220 Le Ménil-de-Briouze

Département : Orne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Le Ménil-de-Briouze

Fête de la galette

bourg Le Ménil-de-Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :
2026-07-05

animations dans le bourg autour de la galette du ménil (spécialité de la commune)
rallye VTT, cheval, attelage dès 8h30
repas le midi (tripes, potée normande et galette du ménil)
jeux inter-villages dès 14h30
concert le soir avec ABS trio
repas le soir et feu d’artifice   .

bourg Le Ménil-de-Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

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English : Fête de la galette

L’événement Fête de la galette Le Ménil-de-Briouze a été mis à jour le 2026-06-16 par Flers agglo

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