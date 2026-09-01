Fête de la Gastronomie Le Crotoy

Informations pratiques

Le Crotoy

Fête de la Gastronomie

Site Gébassom Le Crotoy Somme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 11:30:00

fin : 2026-09-16 14:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez déguster un menu locavore dans un paysage d’exception et rencontrer les membres de l’association Baie de Somme Zéro Carbone. Profitez d’animations musicales et des billets spéciaux pour rejoindre la fête en train à vapeur.

Une douzaine des meilleurs chefs de la baie de Somme vous proposent de partager la richesse culinaire locale et les savoir-faire des producteurs locaux à l’occasion d’un grand repas locavore en plein air.

Ils mettent à lhonneur cette année l’agneau AOP des Prés-Salés de la Baie de Somme.

Menu

Billes de la baie et amuse-bouche

Déclinaison des produits de la baie

Assiette du berger agneau AOP prés-salés de la baie de Somme

Baba rhubarbe et mûres du marais

Activités et animations

• Repas en plein air.

• Démonstrations et échanges avec les chefs et élèves des sections service et cuisine (Lycées du Marquenterre de Rue).

• Stand d’accueil des cyclistes animé par l’association Vélo en Baie de Somme parking vélo sur le site, sécurité à vélo et réparations.

• Stand de sensibilisation au tri et à la gestion des déchets animé par la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre.

• Stands d’information touristique et de valorisation du territoire de la baie de Somme animés par les collectivités et agences en charge du tourisme, du patrimoine et de s aménagements touristiques.

Venez déguster un menu locavore dans un paysage d’exception et rencontrer les membres de l’association Baie de Somme Zéro Carbone. Profitez d’animations musicales et des billets spéciaux pour rejoindre la fête en train à vapeur.

Une douzaine des meilleurs chefs de la baie de Somme vous proposent de partager la richesse culinaire locale et les savoir-faire des producteurs locaux à l’occasion d’un grand repas locavore en plein air.

Ils mettent à lhonneur cette année l’agneau AOP des Prés-Salés de la Baie de Somme.

Menu

Billes de la baie et amuse-bouche

Déclinaison des produits de la baie

Assiette du berger agneau AOP prés-salés de la baie de Somme

Baba rhubarbe et mûres du marais

Activités et animations

• Repas en plein air.

• Démonstrations et échanges avec les chefs et élèves des sections service et cuisine (Lycées du Marquenterre de Rue).

• Stand d’accueil des cyclistes animé par l’association Vélo en Baie de Somme parking vélo sur le site, sécurité à vélo et réparations.

• Stand de sensibilisation au tri et à la gestion des déchets animé par la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre.

• Stands d’information touristique et de valorisation du territoire de la baie de Somme animés par les collectivités et agences en charge du tourisme, du patrimoine et de s aménagements touristiques. .

Site Gébassom Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France contact@baiedesomme-zerocarbone.org

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English :

Come and enjoy a locavore menu in an exceptional landscape, and meet the members of the Baie de Somme Zéro Carbone association. Enjoy musical entertainment and special tickets to join the party by steam train.

A dozen of the Baie de Somme?s finest chefs will be on hand to share the wealth of local culinary delights and the expertise of local producers at a large-scale open-air locavore meal.

This year, the spotlight is on PDO lamb from the Prés-Salés de la Baie de Somme.

Menu

Bay logs and amuse-bouche

Selection of products from the bay

Assiette du berger AOP prés-salés de la baie de Somme lamb

Rhubarb and cloudberry baba

Activities and entertainment

? Open-air dining.

? Demonstrations and discussions with chefs and students from the service and cooking sections (Lycées du Marquenterre de Rue).

? Welcome stand for cyclists run by the Vélo en Baie de Somme association: on-site bike parking, bike safety and repairs.

? Waste sorting and management awareness booth run by the Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre.

? Stands providing tourist information and promoting the Baie de Somme region, run by local authorities and agencies responsible for tourism, heritage and tourist facilities.

L’événement Fête de la Gastronomie Le Crotoy a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre