Koumac

Fête de la génisse

Koumac Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La Fête de la Génisse de Koumac revient pour sa 26ᵉ édition ! Rendez-vous le 23 mai dès 8h30 pour une journée festive marché, artisanat, jeux équestres, animations et dégustation de génisse à la broche dès 11h30. Ambiance conviviale garantie !

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Koumac 98850 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 42.78.77

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English :

The Fête de la Génisse de Koumac returns for its 26th edition! Join us on May 23 from 8:30 a.m. for a day of festivities: market, crafts, equestrian games, entertainment and spit-roasted heifer tasting from 11:30. A friendly atmosphere guaranteed!

L’événement Fête de la génisse Koumac a été mis à jour le 2026-04-26 par Tourisme Province Nord