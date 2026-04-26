Fête de la génisse Koumac
Fête de la génisse Koumac samedi 23 mai 2026.
Koumac
Fête de la génisse
Koumac Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La Fête de la Génisse de Koumac revient pour sa 26ᵉ édition ! Rendez-vous le 23 mai dès 8h30 pour une journée festive marché, artisanat, jeux équestres, animations et dégustation de génisse à la broche dès 11h30. Ambiance conviviale garantie !
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Koumac 98850 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 42.78.77
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English :
The Fête de la Génisse de Koumac returns for its 26th edition! Join us on May 23 from 8:30 a.m. for a day of festivities: market, crafts, equestrian games, entertainment and spit-roasted heifer tasting from 11:30. A friendly atmosphere guaranteed!
L’événement Fête de la génisse Koumac a été mis à jour le 2026-04-26 par Tourisme Province Nord