Fête de la Godille Combrit dimanche 28 juin 2026.

Combrit

Fête de la Godille

Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Fête de la godille sur le port de Sainte-Marine avec au programme

Courses de godilles enfants et adultes

Buvette et petite restauration sur place

Course adulte: 5 € l’inscription

Course ado: 2 € l’inscription

Course enfants (équipage de 3): gratuit

Événement organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de Sainte-Marine. .

Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English :

L’événement Fête de la Godille Combrit a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Pays Bigouden