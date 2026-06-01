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Fête de la Godille Combrit

Fête de la Godille Combrit dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Quai Jacques de Thézac

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Combrit

Fête de la Godille

Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Fête de la godille sur le port de Sainte-Marine avec au programme

Courses de godilles enfants et adultes
Buvette et petite restauration sur place

Course adulte: 5 € l’inscription
Course ado: 2 € l’inscription
Course enfants (équipage de 3): gratuit

Événement organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de Sainte-Marine.   .

Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English :

L’événement Fête de la Godille Combrit a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Pays Bigouden

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