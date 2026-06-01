Fête de la Godille Combrit
Fête de la Godille Combrit dimanche 28 juin 2026.
Combrit
Fête de la Godille
Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Fête de la godille sur le port de Sainte-Marine avec au programme
Courses de godilles enfants et adultes
Buvette et petite restauration sur place
Course adulte: 5 € l’inscription
Course ado: 2 € l’inscription
Course enfants (équipage de 3): gratuit
Événement organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de Sainte-Marine. .
Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English :
L’événement Fête de la Godille Combrit a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Pays Bigouden
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