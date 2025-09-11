Fête de la Goule Saint-Vincent-la-Châtre

Fête de la Goule Saint-Vincent-la-Châtre vendredi 5 juin 2026.

Fête de la Goule

place de la poste Saint-Vincent-la-Châtre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-06-05

Marché gourmand

Le 19 juin, Fête de la musique .

place de la poste Saint-Vincent-la-Châtre 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 39 52 20 amicalelaique79@gmail.com

English : Fête de la Goule

German : Fête de la Goule

Italiano :

Espanol : Fête de la Goule

L’événement Fête de la Goule Saint-Vincent-la-Châtre a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays Mellois