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Fête de la grenouille et de l’écrevisse Square Serge Leonard Jœuf

Fête de la grenouille et de l’écrevisse Square Serge Leonard Jœuf

Fête de la grenouille et de l’écrevisse Square Serge Leonard Jœuf samedi 23 mai 2026.

Lieu : Square Serge Leonard

Adresse : 57 rue du commerce

Ville : 54240 Jœuf

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Jœuf

Fête de la grenouille et de l’écrevisse

Square Serge Leonard 57 rue du commerce Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:58:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

25 ans de la Fête de la grenouille et de l’écrevisse
Entrée libre
Concerts et animations divers
Restauration et buvette sur placeTout public
0  .

Square Serge Leonard 57 rue du commerce Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est   cdf.joeuf@outlook.fr

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English :

25 years of the Frog and Crayfish Festival
Free admission
Various concerts and entertainment
Food and refreshments on site

L’événement Fête de la grenouille et de l’écrevisse Jœuf a été mis à jour le 2026-04-30 par MILTOL