Jœuf

Fête de la grenouille et de l’écrevisse

Square Serge Leonard 57 rue du commerce Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:58:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

25 ans de la Fête de la grenouille et de l’écrevisse

Entrée libre

Concerts et animations divers

Restauration et buvette sur placeTout public

0 .

Square Serge Leonard 57 rue du commerce Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est cdf.joeuf@outlook.fr

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English :

25 years of the Frog and Crayfish Festival

Free admission

Various concerts and entertainment

Food and refreshments on site

L’événement Fête de la grenouille et de l’écrevisse Jœuf a été mis à jour le 2026-04-30 par MILTOL