Fête de la grenouille et de l’écrevisse Square Serge Leonard Jœuf
Fête de la grenouille et de l’écrevisse Square Serge Leonard Jœuf samedi 23 mai 2026.
Jœuf
Fête de la grenouille et de l’écrevisse
Square Serge Leonard 57 rue du commerce Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:58:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
25 ans de la Fête de la grenouille et de l’écrevisse
Entrée libre
Concerts et animations divers
Restauration et buvette sur placeTout public
0 .
Square Serge Leonard 57 rue du commerce Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est cdf.joeuf@outlook.fr
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English :
25 years of the Frog and Crayfish Festival
Free admission
Various concerts and entertainment
Food and refreshments on site
L’événement Fête de la grenouille et de l’écrevisse Jœuf a été mis à jour le 2026-04-30 par MILTOL