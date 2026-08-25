Fête de la grue Atelier nichoir Soulaines-Dhuys
samedi 24 octobre 2026 · Soulaines-Dhuys
Informations pratiques
Soulaines-Dhuys
Fête de la grue Atelier nichoir
8 route de Joinville Soulaines-Dhuys Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
À l’occasion de la Fête de la Grue et de la Migration, la Tuilerie Poterie Royer vous convie à un atelier inédit !
Labellisée Entreprise du Patrimoine vivant et classée à l’inventaire des Monuments historiques, la famille Royer transforme depuis 6 générations, l’argile locale selon des techniques traditionnelles.
Venez fabriquer votre propre nichoir ! Edith vous accueille pour deux ateliers de création de nichoirs ou de mangeoires élaborés en terre cuite avant d’être flambés dans le grand four à bois.
Atelier sur inscription. .
8 route de Joinville Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 75 06 tuilerieroyer@gmail.com
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English :
L’événement Fête de la grue Atelier nichoir Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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