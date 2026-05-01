Saint-André-de-Sangonis

FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Fête de la Jeunesse et du Sport , organisée par le centre socio-culturel et sportif municipal Mozaika en soutien du Conseil des Jeunes Citoyens

La Ville de Saint-André-de-Sangonis a le plaisir de vous inviter à la 6ᵉ édition de la Fête de la jeunesse et du sport , organisée par le centre socio-culturel et sportif municipal Mozaika en soutien du Conseil des Jeunes Citoyens.

Au programme de 14h à 17h

Des animations dynamiques pour tous les âges, avec de nombreuses initiations sportives et temps forts tout au long de l’après-midi. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

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English :

Fête de la Jeunesse et du Sport , organized by the Mozaika socio-cultural and sports center in support of the Conseil des Jeunes Citoyens

program includes

Continuous workshops (2pm-5pm) for children and families Demonstrations Shows every hour

Closing evening Thai boxing gala.

L’événement FÊTE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-05-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT