Bosville

Fête de la laine et de la fibre

Mairie de Bosville Bosville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

La Fête de la laine et de la fibre, organisée par le comité des fêtes de Bosville, se tiendra à Bosville les 6 et 7 juin. Cet événement mettra à l’honneur le savoir-faire autour de la laine et des fibres, avec de nombreuses animations pour petits et grands démonstrations de tonte de moutons, découverte du travail de la fibre, artisanat local et exposition.

Le samedi, deux défilés d’artisanat sont prévus à 16h et 17h, mettant en lumière les créations des artisans. La journée se prolongera dans une ambiance conviviale avec un concert en soirée.

Une restauration sera proposée sur place tout au long du week-end, avec la participation de l’association des Clos Masure, pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement de cette fête chaleureuse et authentique. .

Mairie de Bosville Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 64 12 26 46

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English : Fête de la laine et de la fibre

L’événement Fête de la laine et de la fibre Bosville a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre