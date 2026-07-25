Informations pratiques

Montusclat

Fête de la lentille

Place de la mairie Montusclat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Repas autour de la saucisse/lentille, sous chapiteau suivi d’un bal gratuit, sous chapiteau.

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Place de la mairie Montusclat 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 29 18 12

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English :

Sausage and lentil meal under the big top, followed by a free dance under the big top.

L’événement Fête de la lentille Montusclat a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal