Fête de la Libération à Pierrefeu du Var Place Urbain Sénès Pierrefeu-du-Var

Pierrefeu-du-Var

Fête de la Libération à Pierrefeu du Var

Place Urbain Sénès Hôtel de Ville Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16 00:00:00

Date(s) :

2026-08-16

La commune de Pierrefeu du Var fête sa libération le samedi 16 août, à cette occasion plusieurs animations sont proposées dans le centre du village.

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Place Urbain Sénès Hôtel de Ville Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 13 53 13

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English : Liberation Day in Pierrefeu du Var

Pierrefeu du Var celebrates its liberation on Saturday 16 August with a number of events in the village centre.

L’événement Fête de la Libération à Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var