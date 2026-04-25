Fête de la Libération à Pierrefeu du Var Place Urbain Sénès Pierrefeu-du-Var
Fête de la Libération à Pierrefeu du Var Place Urbain Sénès Pierrefeu-du-Var dimanche 16 août 2026.
Pierrefeu-du-Var
Fête de la Libération à Pierrefeu du Var
Place Urbain Sénès Hôtel de Ville Pierrefeu-du-Var Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16 00:00:00
Date(s) :
2026-08-16
La commune de Pierrefeu du Var fête sa libération le samedi 16 août, à cette occasion plusieurs animations sont proposées dans le centre du village.
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Place Urbain Sénès Hôtel de Ville Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 13 53 13
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English : Liberation Day in Pierrefeu du Var
Pierrefeu du Var celebrates its liberation on Saturday 16 August with a number of events in the village centre.
L’événement Fête de la Libération à Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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