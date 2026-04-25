Nuitée du Rosé Place Gambetta Pierrefeu-du-Var

Pierrefeu-du-Var

Nuitée du Rosé

Place Gambetta Allée Gambetta Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour cette nouvelle édition, de nombreuses animations de rue avec une ambiance musicale et festive.

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Place Gambetta Allée Gambetta Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 13 53 13

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English : Rosé Night

This year’s event will feature plenty of street entertainment and a festive musical atmosphere with the Les Platt Band pena. Local benediction, musette dance and meal under the plane trees. A number of wineries will be on hand to introduce you to wine tasting.

L’événement Nuitée du Rosé Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var