Nuitée du Rosé Place Gambetta Pierrefeu-du-Var
Nuitée du Rosé Place Gambetta Pierrefeu-du-Var samedi 1 août 2026.
Pierrefeu-du-Var
Nuitée du Rosé
Place Gambetta Allée Gambetta Pierrefeu-du-Var Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Pour cette nouvelle édition, de nombreuses animations de rue avec une ambiance musicale et festive.
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Place Gambetta Allée Gambetta Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 13 53 13
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English : Rosé Night
This year’s event will feature plenty of street entertainment and a festive musical atmosphere with the Les Platt Band pena. Local benediction, musette dance and meal under the plane trees. A number of wineries will be on hand to introduce you to wine tasting.
L’événement Nuitée du Rosé Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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