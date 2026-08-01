Fête de la Libération d’Alleins Parvis de la Mairie Alleins

Informations pratiques

Alleins

Fête de la Libération d’Alleins

Dimanche 23 août 2026 à partir de 18h. Parvis de la Mairie Cours Victor Hugo Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Dimanche 23 août, Alleins commémore sa libération (Seconde Guerre mondiale) avec un hommage à la fois solennel et festif.

La soirée débutera dès 18h avec un défilé de voitures d’époque qui partira du parvis de la Mairie et se rendra jusqu’au cimetière, où une cérémonie aura lieu.

La soirée se poursuivra ensuite de façon festive avec un grand repas et bal clandestins sur la place de la République.



N’oubliez pas de prendre vos tickets de rationnement ! .

Parvis de la Mairie Cours Victor Hugo Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05

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English :

On the 23th of august, the village remembers its liberation with a solemn and festive moment.

L’événement Fête de la Libération d’Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes