La Nuit des étoiles à Alleins Esplanade du moulin Alleins
samedi 22 août 2026 · Esplanade du moulin · Alleins
Informations pratiques
Alleins
La Nuit des étoiles à Alleins
Samedi 22 août 2026 à partir de 19h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Esplanade du moulin Avenue Georges Clémenceau Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Si vous levez régulièrement les yeux vers le ciel en vous demandant ce que sont toutes ces étoiles et autre filaments lumineux, cette soirée est faite pour vous ! Petits et grands trouveront de nombreuses réponses à leurs questions.
L’association CADE, en partenariat avec l’Astro Club Barbenais et la commune, vous propose de participer à la nuit des étoiles. Accompagnés de Michel, astronome amateur, apprenez à reconnaitre planètes, étoiles et constellations grâce à un télescope.
Au programme, pique nique partagé et observation du ciel étoilé dès 21h30. .
Esplanade du moulin Avenue Georges Clémenceau Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lecade@ecomail.fr
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English :
Do you often observe the sky at night ? Asking about stars and planets ? So this event is for you ! Children and adults will find answers with the explanations of a passionate of astronomy.
L’événement La Nuit des étoiles à Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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