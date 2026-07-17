La Nuit des étoiles à Alleins Esplanade du moulin Alleins

Informations pratiques

Alleins

La Nuit des étoiles à Alleins

Samedi 22 août 2026 à partir de 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Esplanade du moulin Avenue Georges Clémenceau Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Si vous levez régulièrement les yeux vers le ciel en vous demandant ce que sont toutes ces étoiles et autre filaments lumineux, cette soirée est faite pour vous ! Petits et grands trouveront de nombreuses réponses à leurs questions.

L’association CADE, en partenariat avec l’Astro Club Barbenais et la commune, vous propose de participer à la nuit des étoiles. Accompagnés de Michel, astronome amateur, apprenez à reconnaitre planètes, étoiles et constellations grâce à un télescope.

Au programme, pique nique partagé et observation du ciel étoilé dès 21h30. .

Esplanade du moulin Avenue Georges Clémenceau Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lecade@ecomail.fr

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English :

Do you often observe the sky at night ? Asking about stars and planets ? So this event is for you ! Children and adults will find answers with the explanations of a passionate of astronomy.

L’événement La Nuit des étoiles à Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Massif des Costes