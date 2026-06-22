Alleins

Fêtes votives de la Saint-Pierre

Du vendredi 31 juillet au mardi 4 août 2026. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-31

Pendant 5 jours, Alleins va vivre au rythme des Fêtes de la Saint-Pierre ! Concours de boules et de belote, traditions et jeux taurins, repas et concerts des moments à vivre entre amis et en famille au coeur de l’été !

Tous les jours, fête foraine et restauration sur la place de la République et dans les restaurants du village.



(Programme complet à venir)



Habitants ou visiteurs, venez nombreux pour partager de beaux moments en famille et entre amis ! .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05

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English :

During five days, Alleins will take a different pace it’s Saint-Peter’s votive festival ! Cards and petanque contests, traditions and bull games, diners and concerts lots of moments to experience with family or friends !

L’événement Fêtes votives de la Saint-Pierre Alleins a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes