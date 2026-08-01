Fête de la libération Lisieux
samedi 22 août 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Fête de la libération
Centre-ville Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
La ville de Lisieux célèbre le 82? anniversaire de sa libération avec un grand week-end d’hommage et de festivités au jardin de l’Évêché et en centre-ville.
La ville de Lisieux célèbre le 82? anniversaire de sa libération avec un grand week-end d’hommage et de festivités au jardin de l’Évêché et en centre-ville.
Au programme
• Camp militaire reconstitué
• Défilés et baptêmes de véhicules d’époque
• Concerts et animations
• Expositions, stands et activités pour toute la famille
• Cérémonies commémoratives
• Et un spectacle de fontaines dansantes
Consultez le programme complet https://www.calameo.com/read/00188551927e6b4abc031 .
Centre-ville Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : Fête de la libération
The town of Lisieux is celebrating the 82nd anniversary of its liberation with a weekend of tributes and festivities in the Jardin de l’Évêché and in the town centre.
L’événement Fête de la libération Lisieux a été mis à jour le 2026-08-06 par Calvados Attractivité
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