Informations pratiques

Lisieux

Fête de la libération

Centre-ville Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

La ville de Lisieux célèbre le 82? anniversaire de sa libération avec un grand week-end d’hommage et de festivités au jardin de l’Évêché et en centre-ville.

La ville de Lisieux célèbre le 82? anniversaire de sa libération avec un grand week-end d’hommage et de festivités au jardin de l’Évêché et en centre-ville.

Au programme

• Camp militaire reconstitué

• Défilés et baptêmes de véhicules d’époque

• Concerts et animations

• Expositions, stands et activités pour toute la famille

• Cérémonies commémoratives

• Et un spectacle de fontaines dansantes

Consultez le programme complet https://www.calameo.com/read/00188551927e6b4abc031 .

Centre-ville Lisieux 14100 Calvados Normandie

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English : Fête de la libération

The town of Lisieux is celebrating the 82nd anniversary of its liberation with a weekend of tributes and festivities in the Jardin de l’Évêché and in the town centre.

L’événement Fête de la libération Lisieux a été mis à jour le 2026-08-06 par Calvados Attractivité