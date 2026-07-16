Fête de la Libre Usine 2026, Libre Usine (La), Nantes

Informations pratiques

Fête de la Libre Usine 2026 Vendredi 18 septembre, 17h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fêtons les beaux jours ensemble à la Libre Usine ! La Libre Usine propose un après-midi entre artistes, habitant·es du quartier Malakoff et d’ailleurs et partenaires du territoire. Pendant plusieurs mois, l’artiste illustratrice, Julia Wauters, en lien avec les associations du quartier, va à la rencontre des habitant·es pour imaginer et développer avec eux·elles un projet d’affiches qui sera présenté à l’occasion de la fête.

Le programme complet de la fête sera bientôt dévoilé !

Pour plus d’informations :https://www.lelieuunique.com/evenement/fete-de-la-libre-usine-2026

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « louise.brosset@lelieuunique.com »}, {« type »: « email », « value »: « mediation@lelieuunique.com »}] [{« link »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/fete-de-la-libre-usine-2026 »}]

Après une saison de résidences, de rencontres et de travail artistique la Libre Usine organise un après-midi de fête et de partage !

David Gallard