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Fête de la Libre Usine 2026, Libre Usine (La), Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Libre Usine (La) · Nantes

Fête de la Libre Usine 2026, Libre Usine (La), Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Libre Usine (La)
Adresse
42 bd de Sarrebruck, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Fête de la Libre Usine 2026 Vendredi 18 septembre, 17h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fêtons les beaux jours ensemble à la Libre Usine ! La Libre Usine propose un après-midi entre artistes, habitant·es du quartier Malakoff et d’ailleurs et partenaires du territoire. Pendant plusieurs mois, l’artiste illustratrice, Julia Wauters, en lien avec les associations du quartier, va à la rencontre des habitant·es pour imaginer et développer avec eux·elles un projet d’affiches qui sera présenté à l’occasion de la fête.
Le programme complet de la fête sera bientôt dévoilé !

Pour plus d’informations :https://www.lelieuunique.com/evenement/fete-de-la-libre-usine-2026

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « louise.brosset@lelieuunique.com »}, {« type »: « email », « value »: « mediation@lelieuunique.com »}] [{« link »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/fete-de-la-libre-usine-2026 »}]
Après une saison de résidences, de rencontres et de travail artistique la Libre Usine organise un après-midi de fête et de partage !

David Gallard

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