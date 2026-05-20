Unverre

Fête de la Louée

Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pour la 34e Louée venez (re)découvrir les contes en lumière. Village d’artisans/commerçants, illuminations, concert, danses, parade en lumière. Restauration sur place.

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Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

For the 34th Louée, come and (re)discover tales in light. Artisan village, illuminations, concert, dances, light parade. Catering on site.

L’événement Fête de la Louée Unverre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN