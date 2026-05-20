Fête de la Louée Unverre
Fête de la Louée Unverre samedi 13 juin 2026.
Unverre
Fête de la Louée
Unverre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Pour la 34e Louée venez (re)découvrir les contes en lumière. Village d’artisans/commerçants, illuminations, concert, danses, parade en lumière. Restauration sur place.
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Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
For the 34th Louée, come and (re)discover tales in light. Artisan village, illuminations, concert, dances, light parade. Catering on site.
L’événement Fête de la Louée Unverre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN
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