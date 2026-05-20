Unverre

Fête des ateliers du Théâtre en Herbe

Salle des fêtes Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La cie du Théâtre en Herbe proposes des ateliers.

20h00 Atelier 3-7 ans L’Etoile de Mes Rêves

20h30 Atelier 7-10 ans Les Ruines Mystérieuses

21h00 Atelier ados et adultes Improvisations + surprises .

Salle des fêtes Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 67 24 41 cietheatreenherbe@gmail.com

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English :

The Théâtre en Herbe company offers workshops.

L’événement Fête des ateliers du Théâtre en Herbe Unverre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN