Fête des ateliers du Théâtre en Herbe Unverre
Fête des ateliers du Théâtre en Herbe Unverre vendredi 5 juin 2026.
Unverre
Fête des ateliers du Théâtre en Herbe
Salle des fêtes Unverre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La cie du Théâtre en Herbe proposes des ateliers.
20h00 Atelier 3-7 ans L’Etoile de Mes Rêves
20h30 Atelier 7-10 ans Les Ruines Mystérieuses
21h00 Atelier ados et adultes Improvisations + surprises .
Salle des fêtes Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 67 24 41 cietheatreenherbe@gmail.com
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English :
The Théâtre en Herbe company offers workshops.
L’événement Fête des ateliers du Théâtre en Herbe Unverre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN
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