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Fête des ateliers du Théâtre en Herbe Unverre

Fête des ateliers du Théâtre en Herbe Unverre

Fête des ateliers du Théâtre en Herbe Unverre vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 28160 Unverre

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Unverre

Fête des ateliers du Théâtre en Herbe

Salle des fêtes Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

La cie du Théâtre en Herbe proposes des ateliers.
20h00 Atelier 3-7 ans L’Etoile de Mes Rêves
20h30 Atelier 7-10 ans Les Ruines Mystérieuses
21h00 Atelier ados et adultes Improvisations + surprises   .

Salle des fêtes Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 67 24 41  cietheatreenherbe@gmail.com

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English :

The Théâtre en Herbe company offers workshops.

L’événement Fête des ateliers du Théâtre en Herbe Unverre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GRAND CHATEAUDUN

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