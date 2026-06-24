Fête de la ludothèque Thèze mercredi 8 juillet 2026.

Thèze

Fête de la ludothèque

Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Structures gonflables. Jeux surdimensionnés. Motricité, jeux de lancer. Défis lego par Brick Team Aquitaine. Lectures par Ingrid de la médiathèque. Jeux de société. Food-truck midi et soir. Ouvert à tous. .

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 60 78 38

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English : Fête de la ludothèque

L’événement Fête de la ludothèque Thèze a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran