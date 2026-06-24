Fête de la ludothèque Thèze
Fête de la ludothèque Thèze mercredi 8 juillet 2026.
Thèze
Fête de la ludothèque
Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 21:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Structures gonflables. Jeux surdimensionnés. Motricité, jeux de lancer. Défis lego par Brick Team Aquitaine. Lectures par Ingrid de la médiathèque. Jeux de société. Food-truck midi et soir. Ouvert à tous. .
Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 60 78 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la ludothèque
L’événement Fête de la ludothèque Thèze a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Thèze (Pyrénées-Atlantiques)
- Ciel mon marché ! Thèze 23 juillet 2026
- 13ème Festival International de Musique de Chambre de Thèze, France-Espagne Thèze 23 juillet 2026
- Ciel mon marché ! Thèze 20 août 2026
- Le P’tit Déj’ Nouveautés ! Ludothèque Thèze 10 octobre 2026