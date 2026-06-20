Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers
Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers vendredi 17 juillet 2026.
Étauliers
Fête de la Madeleine à Etauliers
Place Principale Étauliers Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-17
Fête locale à Etauliers organisée par le comité des fêtes, au programme
Fête foraine sur la Place des Halles
Vendredi soir soirée moules/frites
Samedi soir marché nocturne
Dimanche brocante / vide-grenier
Lundi soir feu d’artifice !
Buvette et restauration sur place .
Place Principale Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 25 40 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Madeleine à Etauliers
L’événement Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
À voir aussi à Étauliers (Gironde)
- Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette Étauliers 18 juillet 2026