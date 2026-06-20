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Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers

Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers

Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Place Principale
Ville
33820 Étauliers
Département
Gironde
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Tarif

Étauliers

Fête de la Madeleine à Etauliers

Place Principale Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-17

Fête locale à Etauliers organisée par le comité des fêtes, au programme
Fête foraine sur la Place des Halles
Vendredi soir soirée moules/frites
Samedi soir marché nocturne
Dimanche brocante / vide-grenier
Lundi soir feu d’artifice !
Buvette et restauration sur place   .

Place Principale Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 25 40 89 

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English : Fête de la Madeleine à Etauliers

L’événement Fête de la Madeleine à Etauliers Étauliers a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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