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Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette Étauliers

Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette Étauliers

Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette Étauliers samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 60 route des Mathas

Ville : 33820 Étauliers

Département : Gironde

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Étauliers

Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette

60 route des Mathas Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le restaurant Chant’alouette organise une soirée paëlla, où vous pourrez assister au concert de 25 bandas !
Verre de rosé offert, sur réservation
On vous attend nombreux pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise !   .

60 route des Mathas Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 17 98 

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English : Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette

L’événement Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette Étauliers a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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