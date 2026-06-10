Étauliers

Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette

60 route des Mathas Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le restaurant Chant’alouette organise une soirée paëlla, où vous pourrez assister au concert de 25 bandas !

Verre de rosé offert, sur réservation

On vous attend nombreux pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise ! .

60 route des Mathas Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 17 98

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English : Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette

L’événement Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette Étauliers a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde