Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette Étauliers
Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette Étauliers samedi 18 juillet 2026.
Étauliers
Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette
60 route des Mathas Étauliers Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le restaurant Chant’alouette organise une soirée paëlla, où vous pourrez assister au concert de 25 bandas !
Verre de rosé offert, sur réservation
On vous attend nombreux pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise ! .
60 route des Mathas Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 17 98
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English : Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette
L’événement Soirée Paëlla et Bandas à Chant’alouette Étauliers a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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