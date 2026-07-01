Parcours d’énigmes, Bibliotheque d’Étauliers, Étauliers

Informations pratiques

Parcours d’énigmes Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliotheque d’Étauliers Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Suivez en famille les pas de OO et de AA deux jeunes sapiens de la préhistoire, animation proposée par AssEmCa.

Animations sur tablettes: un livre qui s’anime, plongez dans un ouvrage qui se transforme sous vos yeux en véritable dessin animé.

Bibliotheque d’Étauliers 71 rue principale 3820 Étauliers Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557647027 parking

Biblis en folie 2026

©GAUTHIER BEATRICE