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AGENDA · Étauliers

Marche solidaire pour octobre rose Étauliers

samedi 17 octobre 2026 · Étauliers

Marche solidaire pour octobre rose Étauliers

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
La Halle aux grains
Ville
33820 Étauliers
Département
Gironde
Tarif

Étauliers

Marche solidaire pour octobre rose

La Halle aux grains Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Rendez vous à la salle des fêtes d’Etauliers pour une marche (accessible à tous) pour octobre rose. Départ à 10h.
Tous les bénéfices de la marche seront reversé à la ligue contre le cancer.   .

La Halle aux grains Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 96 57 

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English : Marche solidaire pour octobre rose

L’événement Marche solidaire pour octobre rose Étauliers a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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