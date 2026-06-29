Informations pratiques

Étauliers

Marche solidaire pour octobre rose

La Halle aux grains Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Rendez vous à la salle des fêtes d’Etauliers pour une marche (accessible à tous) pour octobre rose. Départ à 10h.

Tous les bénéfices de la marche seront reversé à la ligue contre le cancer. .

La Halle aux grains Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 96 57

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English : Marche solidaire pour octobre rose

L’événement Marche solidaire pour octobre rose Étauliers a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde