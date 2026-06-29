Marche solidaire pour octobre rose Étauliers
samedi 17 octobre 2026 · Étauliers
Informations pratiques
Étauliers
Marche solidaire pour octobre rose
La Halle aux grains Étauliers Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Rendez vous à la salle des fêtes d’Etauliers pour une marche (accessible à tous) pour octobre rose. Départ à 10h.
Tous les bénéfices de la marche seront reversé à la ligue contre le cancer. .
La Halle aux grains Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 96 57
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English : Marche solidaire pour octobre rose
L’événement Marche solidaire pour octobre rose Étauliers a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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