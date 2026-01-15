Fête de la Madeleine Place Saint Hugues Semur-en-Brionnais

Fête de la Madeleine

Semur-en-Brionnais

2026-07-18

2026-07-19

2026-07-18 2026-07-19

Le samedi repas champêtre sous chapiteau à partir de 19h (réservation obligatoire). Manèges pour les plus petits, bal dansant gratuit

Le dimanche animations à partir de 16h, manèges l’après-midi et en soirée.

A partir de 19h30 repas suivi de la retraite aux flambeaux à 22h30 et feu d’artifice. .

Place Saint Hugues Centre-bourg Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

