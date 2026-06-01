Atelier découverte Mon herbier Place Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais

Semur-en-Brionnais

Atelier découverte Mon herbier

Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Savez-vous comment on utilisait la lavande ou encore le laurier au Moyen-Âge ?

Grâce au jardin médiéval du château, les enfants découvriront les plantes et leurs usages dans la médecine tout en créant leur propre herbier.

Munis d’un livret, ils repartiront avec leur création ! .

Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 13 57

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English :

L’événement Atelier découverte Mon herbier Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)