Visite guidée de la collégiale Saint-Hilaire Le Bourg Semur-en-Brionnais

Informations pratiques

Semur-en-Brionnais

Visite guidée de la collégiale Saint-Hilaire

Le Bourg Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre de la candidature de Cluny et des Sites Clunisiens européens au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’association les Vieilles Pierres vous propose une visite guidée gratuite de la Collégiale Saint-Hilaire, édifice roman bâti aux XIIe et XIIIe siècles.

Réservation obligatoire au 03 85 25 13 57 .

Le Bourg Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 13 57 chateau.semur@wanadoo.fr

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English : Visite guidée de la collégiale Saint-Hilaire

L’événement Visite guidée de la collégiale Saint-Hilaire Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III