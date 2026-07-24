Visite guidée de la collégiale Saint-Hilaire Le Bourg Semur-en-Brionnais
jeudi 6 août 2026 · Le Bourg · Semur-en-Brionnais
Informations pratiques
Semur-en-Brionnais
Visite guidée de la collégiale Saint-Hilaire
Le Bourg Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre de la candidature de Cluny et des Sites Clunisiens européens au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’association les Vieilles Pierres vous propose une visite guidée gratuite de la Collégiale Saint-Hilaire, édifice roman bâti aux XIIe et XIIIe siècles.
Réservation obligatoire au 03 85 25 13 57 .
Le Bourg Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 13 57 chateau.semur@wanadoo.fr
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English : Visite guidée de la collégiale Saint-Hilaire
L’événement Visite guidée de la collégiale Saint-Hilaire Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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