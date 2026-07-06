Concert Dark and light Festival MECB Place du prieuré St Hugues Semur-en-Brionnais
vendredi 7 août 2026 · Place du prieuré St Hugues · Semur-en-Brionnais
Informations pratiques
Semur-en-Brionnais
Concert Dark and light Festival MECB
Place du prieuré St Hugues Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 12:00:00
fin : 2026-08-07 13:00:00
Date(s) :
2026-08-07
GLASS Company Quartet pour quatuor à cordes
GOLIJOV Tenebrae pour quatuor à cordes
Isidora ZEBELJAN Dark Velvet pour quatuor à cordes
SIBELIUS En Gala, septuor pour flûte, clarinette et cordes
LIGETI Danses Hongroises, septuor pour flûte, clarinette et cordes
R.Amotz, T.Cziger, Y.Gres, G.Torossian, Ç.Tunçelli, G.Ben Ziony, G.Martigné, Arethusa Quartet, C.Carlier
Les réservations des concerts sont obligatoires. Durée 1h .
Place du prieuré St Hugues Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musique.en.charolais.bionnais@gmail.com
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English : Concert Dark and light Festival MECB
L’événement Concert Dark and light Festival MECB Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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