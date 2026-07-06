Concert Dark and light Festival MECB Place du prieuré St Hugues Semur-en-Brionnais

Informations pratiques

Semur-en-Brionnais

Concert Dark and light Festival MECB

Place du prieuré St Hugues Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 12:00:00

fin : 2026-08-07 13:00:00

Date(s) :

2026-08-07

GLASS Company Quartet pour quatuor à cordes

GOLIJOV Tenebrae pour quatuor à cordes

Isidora ZEBELJAN Dark Velvet pour quatuor à cordes

SIBELIUS En Gala, septuor pour flûte, clarinette et cordes

LIGETI Danses Hongroises, septuor pour flûte, clarinette et cordes

R.Amotz, T.Cziger, Y.Gres, G.Torossian, Ç.Tunçelli, G.Ben Ziony, G.Martigné, Arethusa Quartet, C.Carlier

Les réservations des concerts sont obligatoires. Durée 1h .

Place du prieuré St Hugues Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Concert Dark and light Festival MECB

L’événement Concert Dark and light Festival MECB Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III