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Concert Dark and light Festival MECB Place du prieuré St Hugues Semur-en-Brionnais

vendredi 7 août 2026 · Place du prieuré St Hugues · Semur-en-Brionnais

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Place du prieuré St Hugues
Adresse
Collégiale St Hilaire
Ville
71110 Semur-en-Brionnais
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Semur-en-Brionnais

Concert Dark and light Festival MECB

Place du prieuré St Hugues Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 12:00:00
fin : 2026-08-07 13:00:00

Date(s) :
2026-08-07

GLASS Company Quartet pour quatuor à cordes
GOLIJOV Tenebrae pour quatuor à cordes
Isidora ZEBELJAN Dark Velvet pour quatuor à cordes
SIBELIUS En Gala, septuor pour flûte, clarinette et cordes
LIGETI Danses Hongroises, septuor pour flûte, clarinette et cordes
R.Amotz, T.Cziger, Y.Gres, G.Torossian, Ç.Tunçelli, G.Ben Ziony, G.Martigné, Arethusa Quartet, C.Carlier

Les réservations des concerts sont obligatoires. Durée 1h   .

Place du prieuré St Hugues Collégiale St Hilaire Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

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English : Concert Dark and light Festival MECB

L’événement Concert Dark and light Festival MECB Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-06 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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