Atelier L’éveil des sens Place Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais
Atelier L’éveil des sens Place Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais samedi 25 juillet 2026.
Semur-en-Brionnais
Atelier L’éveil des sens
Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 10:45:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-26
Éveillez vos sens à travers une découverte ludique du château ! Grâce à des objets mystérieux à toucher, des éléments historiques à observer, des senteurs inspirées du Moyen Âge à reconnaître et des sons à identifier, les enfants seront invités à explorer l’histoire autrement. Chaque activité encourage la curiosité, l’expression des ressentis et la participation de tous à travers des jeux d’association adaptés à leur âge. Une expérience sensorielle immersive qui permet d’apprendre en s’amusant tout en voyageant dans l’univers fascinant du château.
Durée 45 minutes .
Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 13 57 chateau.semur@wanadoo.fr
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English : Atelier L’éveil des sens
L’événement Atelier L’éveil des sens Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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