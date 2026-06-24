Semur-en-Brionnais

Brocante

Le Bourg Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre de la fête de la Madeleine, une brocante est organisée par l’association CLASS le dimanche. .

Le Bourg Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 52 15 76 class71110@gmail.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III