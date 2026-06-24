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Brocante Semur-en-Brionnais

Brocante Semur-en-Brionnais dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
Le Bourg
Ville
71110 Semur-en-Brionnais
Département
Saône-et-Loire
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Tarif
1.5 1.5 1.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Semur-en-Brionnais

Brocante

Le Bourg Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Dans le cadre de la fête de la Madeleine, une brocante est organisée par l’association CLASS le dimanche.   .

Le Bourg Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 52 15 76  class71110@gmail.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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