Semur-en-Brionnais

Médiation mon Blason

Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-09-26

Partez à la découverte des secrets des blasons du château lors d’un atelier mêlant observation, histoire et créativité ! Après avoir exploré les armoiries présentes sur la façade et appris à décrypter leurs symboles, couleurs et significations, les enfants créeront leur propre blason sur un support en carton recyclé. Guidés par l’animateur, ils choisiront partitions, couleurs et emblèmes pour concevoir une création unique qui reflète leur personnalité. Une activité ludique et immersive qui invite à voyager dans l’univers fascinant de l’héraldique tout en développant son imagination.

Durée 1h30 .

Place Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 13 57 chateau.semur@wanadoo.fr

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English : Médiation mon Blason

L’événement Médiation mon Blason Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)