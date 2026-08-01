Informations pratiques

Semur-en-Brionnais

Exposition les Arts à Semur

Grenier à Sel Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Le temps d’un week-end, découvrez une exposition consacrée à la photographie Le patrimoine du bocage brionnais par Emile Goyard. .

Grenier à Sel Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition les Arts à Semur

L’événement Exposition les Arts à Semur Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)