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AGENDA · Semur-en-Brionnais

Exposition les Arts à Semur Semur-en-Brionnais

samedi 22 août 2026 · Semur-en-Brionnais

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Grenier à Sel
Ville
71110 Semur-en-Brionnais
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Semur-en-Brionnais

Exposition les Arts à Semur

Grenier à Sel Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23

Le temps d’un week-end, découvrez une exposition consacrée à la photographie Le patrimoine du bocage brionnais par Emile Goyard.   .

Grenier à Sel Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Exposition les Arts à Semur

L’événement Exposition les Arts à Semur Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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