Journées Européennes du Patrimoine Du château en ruines à l’ouverture du site culturel Rue Bouthier de Rochefort Semur-en-Brionnais vendredi 19 juin 2026.

Semur-en-Brionnais

Journées Européennes du Patrimoine Du château en ruines à l’ouverture du site culturel

Rue Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-09-20

Que reste-t-il d’un château lorsqu’il est menacé par le temps et l’abandon ? Cette visite guidée invite les participants à découvrir l’histoire contemporaine du château, depuis son abandon en état de ruine au XIXe siècle, jusqu’aux nombreuses campagnes de restauration qui lui ont redonné vie depuis 1965. À l’aide de photographies anciennes et contemporaines, le parcours met en lumière les vestiges retrouvés, les choix de restauration, les défis rencontrés et le travail de celles et ceux qui ont contribué à sa sauvegarde.

De la cour extérieure au donjon, en passant par les salles d’exposition, les peintures murales et les découvertes archéologiques, cette visite révèle comment un patrimoine en péril peut être préservé, valorisé et transmis. Une occasion de comprendre que la protection du patrimoine est une œuvre collective, essentielle pour permettre aux générations futures de continuer à se l’approprier et à le réinventer. .

Rue Bouthier de Rochefort Château Saint-Hugues Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 13 57

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English : Journées Européennes du Patrimoine Du château en ruines à l’ouverture du site culturel

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Du château en ruines à l’ouverture du site culturel Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)