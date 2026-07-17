Du château en ruines à l’ouverture du site culturel, Château Saint Hugues, Semur-en-Brionnais

Informations pratiques

Du château en ruines à l’ouverture du site culturel 19 et 20 septembre Château Saint Hugues Saône-et-Loire

Tarif à 3€ comprenant l’accès à l’atelier « Message du futur » ; limité à 25 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Que reste-t-il d’un château lorsqu’il est menacé par le temps et l’abandon ? Cette visite guidée invite les participants à découvrir l’histoire contemporaine du château, depuis son abandon en état de ruine au XIXe siècle, jusqu’aux nombreuses campagnes de restauration qui lui ont redonné vie depuis 1965. À l’aide de photographies anciennes et contemporaines, le parcours met en lumière les vestiges retrouvés, les choix de restauration, les défis rencontrés et le travail de celles et ceux qui ont contribué à sa sauvegarde.

De la cour extérieure au donjon, en passant par les salles d’exposition, les peintures murales et les découvertes archéologiques, cette visite révèle comment un patrimoine en péril peut être préservé, valorisé et transmis. Une occasion de comprendre que la protection du patrimoine est une œuvre collective, essentielle pour permettre aux générations futures de continuer à se l’approprier et à le réinventer.

Château Saint Hugues Place Bouthier de Rochefort, 71110 Semur-en-Brionnais, France Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0385251357 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.semur@wanadoo.fr »}]

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©LEFKOUNE Alicia