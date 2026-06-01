Fête de la Mare Jussy-le-Chaudrier
Fête de la Mare Jussy-le-Chaudrier dimanche 14 juin 2026.
Jussy-le-Chaudrier
Fête de la Mare
rue du muguet Jussy-le-Chaudrier Cher
Tarif : 2 – 2 – 4 EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Exposition sur la mare par le Conservatoire d’Espaces naturels, randonnée à partir de 8h (5, 10 ou15km), marché de producteurs et d’artisans, tombola, buvette et restauration sur place
2 .
rue du muguet Jussy-le-Chaudrier 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 67 59 25 ape123soleil18140@gmail.com
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English :
Exhibition on the pond by the Conservatoire d’Espaces naturels, hike starting at 8am (5, 10 or 15km), producers’ and craftsmen’s market, tombola, refreshment bar and on-site catering
L’événement Fête de la Mare Jussy-le-Chaudrier a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry