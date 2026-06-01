Jussy-le-Chaudrier

Fête de la Mare

rue du muguet Jussy-le-Chaudrier Cher

Tarif : 2 – 2 – 4 EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Exposition sur la mare par le Conservatoire d’Espaces naturels, randonnée à partir de 8h (5, 10 ou15km), marché de producteurs et d’artisans, tombola, buvette et restauration sur place

2 .

rue du muguet Jussy-le-Chaudrier 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 67 59 25 ape123soleil18140@gmail.com

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English :

Exhibition on the pond by the Conservatoire d’Espaces naturels, hike starting at 8am (5, 10 or 15km), producers’ and craftsmen’s market, tombola, refreshment bar and on-site catering

L’événement Fête de la Mare Jussy-le-Chaudrier a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry